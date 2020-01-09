***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
09.01.2020 10:17
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.10.2019
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,964738
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,964738
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
1161906,44
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 88,606362
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,75
- Kurucu (%)
% 88,61
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,57
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,2
c) Saklama Ücreti (%)
% 4,7
d) Diğer Giderler (%)
% 2,92
Açıklamalar
2019_4.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810014
BIST
10:40115.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.589,64
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:405,9088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:406,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:40294,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,80
|Açılış
|: 294,21
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|DAGHL
|3,63
|13.469.643
|% 9,67
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|584.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,02
|398.236.503
|% 3,85
|
|ISGYO
|1,86
|186.478.702
|% 6,29
|
|HALKB
|6,24
|149.474.143
|% 2,46
|
|PETKM
|3,78
|132.561.421
|% 2,16
|
|ASELS
|22,76
|125.554.797
|% 2,25
|
|ISGYO
|1,86
|186.478.702
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|88.708.381
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,42
|68.985.341
|% 2,16
|
|ODAS
|2,22
|89.722.403
|% 3,26
|
|KRDMD
|2,70
|98.610.479
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7343
|7,7731
|% 0,09
|
|Frank
|6,0541
|6,0906
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5733
|1,5811
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,78
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,01
|