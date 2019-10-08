***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2019 14:47
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.09.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791411
BIST
17:03101.935
En Yüksek
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En Düşük
100.656
17:035,8061
En Yüksek
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|Açılış
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5,8472
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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283,16
En Düşük
277,88