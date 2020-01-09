***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2020 10:19
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810019
BIST
10:40115.466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.589,64
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:405,9088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:406,5732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:40294,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -2,80
|Açılış
|: 294,21
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|DAGHL
|3,63
|13.469.643
|% 9,67
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|584.492
|% -0,79
|
|THYAO
|14,02
|398.236.503
|% 3,85
|
|ISGYO
|1,86
|186.478.702
|% 6,29
|
|HALKB
|6,24
|149.474.143
|% 2,46
|
|PETKM
|3,78
|132.561.421
|% 2,16
|
|ASELS
|22,76
|125.554.797
|% 2,25
|
|ISGYO
|1,86
|186.478.702
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|88.708.381
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,42
|68.985.341
|% 2,16
|
|ODAS
|2,22
|89.722.403
|% 3,26
|
|KRDMD
|2,70
|98.610.479
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7343
|7,7731
|% 0,09
|
|Frank
|6,0541
|6,0906
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5733
|1,5811
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,78
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,01
|