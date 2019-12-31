***MRDIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2019 10:03
***MRDIN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRDIN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRDIN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806061
BIST
12:24115.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 907,18
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.488
En Düşük
114.566
12:245,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0109
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9585
En Düşük
5,9430
12:246,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6601
12:24291,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 291,24
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
291,41
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|4,91
|95.582.903
|% 16,90
|
|DURDO
|15,96
|6.256.867
|% 13,68
|
|CRFSA
|5,23
|53.299.652
|% 11,04
|
|YONGA
|10,16
|12.162
|% 9,96
|
|DARDL
|4,16
|311.380
|% 9,76
|
|NIBAS
|5,40
|16
|% -12,90
|
|EGCYH
|0,18
|113.107
|% -10,00
|
|EGCYO
|0,29
|29.114
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,21
|5.318.226
|% -8,81
|
|KLGYO
|3,58
|24.558.250
|% -5,54
|
|THYAO
|14,65
|636.628.619
|% 1,31
|
|PETKM
|3,87
|427.983.079
|% 1,57
|
|KRDMD
|2,73
|363.303.176
|% 2,63
|
|HALKB
|6,06
|262.431.369
|% 2,54
|
|ASELS
|21,32
|225.737.540
|% 1,81
|
|KRDMD
|2,73
|363.303.176
|% 2,63
|
|ISGYO
|1,78
|208.262.283
|% 1,14
|
|PETKM
|3,87
|427.983.079
|% 1,57
|
|ODAS
|2,18
|215.419.768
|% 3,81
|
|EKGYO
|1,49
|125.878.996
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8539
|7,8933
|% -0,02
|
|Frank
|6,1240
|6,1609
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5834
|1,5914
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.521
|3,26
|
|Altın Gr.
|291
|291
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.929
|1.958
|3,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|0,44
|
|Yarım
|928
|952
|0,21
|
|Çeyrek
|465
|476
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|66,52
|66,52
|0,52
|