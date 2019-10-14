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***MRDIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi

14.10.2019 11:43
GÜNCEL HABERLER

***MRDIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )

İlgili Şirketler [MRDIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2019
Bildirim İçeriği

İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
Takasbank Ödünç Pay Piyasası
Takas Tarihi
14/10/2019
Açıklamalar

   Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere MRDIN.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (14.10.2019) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792901


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