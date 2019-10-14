***MRDIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***MRDIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [MRDIN]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/10/2019Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarTakasbank Ödünç Pay PiyasasıTakas Tarihi14/10/2019AçıklamalarMRDIN.TE sırasındaki temerrüt işlemi 14/10/2019 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792926BIST