***MRDIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
14.10.2019 14:07
***MRDIN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [MRDIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2019
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
Takasbank Ödünç Pay Piyasası
Takas Tarihi
14/10/2019
Açıklamalar
MRDIN.TE sırasındaki temerrüt işlemi 14/10/2019 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792926
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