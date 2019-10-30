***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-148.535 -148.535 -148.535Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.294.806 48.424.265 -52.719.071Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)140.109 86.968 227.077 1.206.453 19.901.727 21.335.257 21.335.257Kar Payları-48.424.265 -48.424.265 -48.424.265Dönem Sonu Bakiyeler13 109.524.000 23.430 -2.359.383 -1.756.748 -4.116.131 4.348.000 96.612.871 18.241.175 19.901.727 244.535.472 244.535.472Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 109.524.000 23.430 -1.552.976 -1.470.253 -3.023.229 5.380.816 96.612.871 48.863.718 257.381.606 257.381.606Transferler1.470.253 1.470.253 1.245.989 -2.716.242Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-405.999 -405.999 -5.380.816 14.084.180 8.297.365 8.297.365Kar Payları-33.178.068 -21.180.297 -54.358.365 -54.358.365Dönem Sonu Bakiyeler13 109.524.000 23.430 -1.958.975 -1.958.975 64.680.792 24.967.180 14.084.180 211.320.607 211.320.607Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.845.987 13.666.856Dönem Karı (Zararı)14.084.180 26.462.326Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.084.180 26.462.326Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.695.336 6.943.483Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.387.423 8.586.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.903.374 2.773.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler295.687 895.908Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 570.107 -45.742Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 1.167.283 1.249.611Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 870.297 673.982Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.479.645 -79.103Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler679.318 -982.653Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 679.318 -982.653Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 -8.266.650İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler0 -8.266.650Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.945.629 4.911.636Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17 -156.834Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17 -14.543.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.042.558 -11.770.430Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 5.208.012 -1.568.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.208.012 -1.568.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.297.745 -465.788Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 27.119.703 -16.773.019Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)722.889 -3.895.071Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.053.666 4.940.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)926.542 -825.065Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.240.408 -1.086.027Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-184.708 -700.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.361.123 8.603.246Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.822.074 21.635.379Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.352.085 100.409Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -1.003.035 -987.854Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -1.620.967 -7.081.078YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI104.718.155 -2.523.317Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri201.877Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -8.259.020 -6.363.268Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri107.740.000Alınan Faiz5.035.298 3.839.951FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-124.001.471 -34.803.843Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri77.293.746 120.377.839Kredilerden Nakit Girişleri77.293.746 120.377.839Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-140.871.778 -107.508.686Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-140.871.778 -107.508.686Ödenen Temettüler-54.358.365 -45.228.348Ödenen Faiz-6.065.074 -2.444.648YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.562.671 -23.660.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.562.671 -23.660.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.507.470 26.697.562DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.070.141 3.037.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.733.222 3.077.870Finansal Yatırımlar9 6.790.919 7.470.237Ticari Alacaklar6 59.265.033 64.473.045İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 129.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 59.265.033 64.343.510Diğer Alacaklar8.858.576 6.560.831İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 8.159.117 5.933.040İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar699.459 627.791Stoklar7 51.202.826 78.322.529Peşin Ödenmiş Giderler78.751 801.640İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler78.751 801.640Diğer Dönen Varlıklar63.532 4.424.655İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar63.532 4.424.655ARA TOPLAM159.992.859 165.130.807Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 98.577.598TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR159.992.859 263.708.405DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar360.462 360.462İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar360.462 360.462Maddi Duran Varlıklar8 98.498.041 100.500.836Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 838.674 452.257Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 838.674 452.257Peşin Ödenmiş Giderler0 7.293İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.293Ertelenmiş Vergi Varlığı14 3.022.018 2.218.903TOPLAM DURAN VARLIKLAR102.719.195 103.539.751TOPLAM VARLIKLAR262.712.054 367.248.156KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 1.137.253 64.715.285İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.137.253 64.715.285Ticari Borçlar24.585.251 26.638.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 3.186.715 5.662.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 21.398.536 20.976.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.694.810 1.768.268Diğer Borçlar2.829.353 1.588.945İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 50.652 50.652İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.778.701 1.538.293Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)431.232 615.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)431.232 615.940Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 2.455.215 428.937Kısa Vadeli Karşılıklar3.363.159 1.954.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar420.292 541.253Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.942.867 1.413.127ARA TOPLAM37.496.273 97.710.672TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.496.273 97.710.672UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13.895.174 12.155.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13.807.136 12.067.840Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 88.038 88.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.895.174 12.155.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.391.447 109.866.550ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar211.320.607 257.381.606Ödenmiş Sermaye13 109.524.000 109.524.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.430 23.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.958.975 -3.023.229Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.958.975 -1.552.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.958.975 -1.552.976Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.470.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.380.816Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar5.380.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 64.680.792 96.612.871Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.967.180 18.452.651Net Dönem Karı veya Zararı14.084.180 30.411.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR211.320.607 257.381.606TOPLAM KAYNAKLAR262.712.054 367.248.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 127.694.746 155.365.739 56.932.717 58.725.316Satışların Maliyeti16 -107.607.425 -115.509.065 -41.594.041 -47.299.021TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.087.321 39.856.674 15.338.676 11.426.295BRÜT KAR (ZARAR)20.087.321 39.856.674 15.338.676 11.426.295Genel Yönetim Giderleri-12.908.079 -12.190.306 -3.838.892 -3.172.858Pazarlama Giderleri-8.047.169 -8.721.125 -3.536.781 -3.192.480Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.767.473 6.427.837 1.932.710 2.876.191Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-763.066 -1.086.371 -126.344 -765.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.136.480 24.286.709 9.769.369 7.171.264Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 15.372.974 740.893 -576.362 -1.317.253Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 8.266.650 0 4.246.744FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.509.454 33.294.252 9.193.007 10.100.755Finansman Gelirleri5.035.298 3.818.881 1.380.618 2.214.636Finansman Giderleri-7.514.943 -5.739.171 -533.019 -4.815.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.029.809 31.373.962 10.040.606 7.499.699Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.945.629 -4.911.636 -2.241.631 -939.100Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -3.647.245 -4.771.514 -2.501.918 -1.027.460Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 701.616 -140.122 260.287 88.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.084.180 26.462.326 7.798.975 6.560.599DÖNEM KARI (ZARARI)14.084.180 26.462.326 7.798.975 6.560.599Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları14.084.180 26.462.326 7.798.975 6.560.599Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 0,13000000 0,24000000 0,07000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-405.999 227.076 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-507.499 175.136Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar108.709Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler101.500 -56.769 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi101.500 -35.027Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi-21.742Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.380.816 3.617.500 0 2.411.047Yabancı Para Çevrim Farkları-5.380.816 3.617.500 0 2.411.047Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-5.380.816 3.617.500 2.411.047DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.786.815 3.844.576 0 2.411.047TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.297.365 30.306.902 7.798.975 8.971.646Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.297.365 30.306.902 7.798.975 8.971.646http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795467BIST