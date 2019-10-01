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***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

01.10.2019 18:57
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***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01/10/2019 tarih ve  BİAŞ-2-7734 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları  üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin  olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin  Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya  açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789491


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