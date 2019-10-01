***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.10.2019 18:57
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01/10/2019 tarih ve BİAŞ-2-7734 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789491
BIST
11:09104.224
En Yüksek
|Değişim
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|| 347,08
|Açılış
|: 103.832
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|Önceki Kapanış
|: 103.877
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104.370
En Düşük
103.268
11:095,7436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0191
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 5,7160
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5,7514
En Düşük
5,7122
11:096,2710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
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6,2852
En Düşük
6,2474
11:09273,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,38
|Açılış
|: 273,52
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|Önceki Kapanış
|: 272,13
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274,29
En Düşük
271,26