***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot:28 20.245.446 14.760.946 13.424.274 11.075.424Satışların MaliyetiNot:28 -1.290.829 -1.153.102 -490.789 -284.362TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.954.617 13.607.844 12.933.485 10.791.062BRÜT KAR (ZARAR)18.954.617 13.607.844 12.933.485 10.791.062Genel Yönetim GiderleriNot:29 -4.982.618 -2.440.403 -2.342.587 -1.220.398Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot:31 1.150.168 614.646 844.914 79.096Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot:31 -2.215.053 -1.685.841 -2.018.120 -1.478.346ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.907.114 10.096.246 9.417.692 8.171.414Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot:32 8.195.041 6.652.578 4.964.837 3.359.756FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.102.155 16.748.824 14.382.529 11.531.170Finansman GelirleriNot:32 1.474.939 18.317.063 -6.632.149 18.317.063Finansman GiderleriNot:33 -18.963.536 -62.026.116 -9.551.847 -45.004.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361DÖNEM KARI (ZARARI)3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.058.385 -27.972.907Dönem Karı (Zararı)3.613.558 -26.960.229Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.613.558 -26.960.229Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.450.073 1.078.888Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-18-19 63.419 29.931Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler431.089Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler431.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler203.100 153.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:24 203.100 153.696Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.458.586 5.629.878Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 -8.195.041 -5.898.261Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:33 15.743.220 11.486.335Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10-11 -89.593 41.804Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-11.606.267 -4.734.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.201.628 -2.091.566Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 5.193.216 8.083.855İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 5.193.216 8.083.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 -74.269.210 2.020.302İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 -74.269.210 2.020.302Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 -30.176Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:26 3.294.282 -5.221.271Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 739.713 -1.890.251İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 739.713 -1.890.251Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:12 1.329 -1.204.320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.082.320 -4.475.052İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.082.320 -4.475.052Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)692.192 -1.097.686İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.094.706 1.692.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.094.706 1.692.857Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-57.038.143 -27.972.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:24 -44.800Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not:35 7.024.558YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI29.170.940 18.526.115Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -48.879Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -48.879Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.363 -281.301Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-18-19 -1.046.015Verilen Nakit Avans ve BorçlarNot:11 37.797.651 24.395.490Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarNot:11 37.797.651 24.395.490Ödenen FaizNot:33 -7.548.180 -5.588.074FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.805.576 9.521.754Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot:8 20.805.576 9.521.754Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıNot:8 20.805.576 9.521.754YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-81.869 74.962Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.358 46.255NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-73.511 121.217DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 190.746 108.074DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 117.235 229.291Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.03.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot:6 117.235 190.746Ticari AlacaklarNot:10 37.985.601 21.027.608İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot:10-37 37.985.601 21.027.608Diğer AlacaklarNot:11 87.514.017 82.259.295İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11-37 85.858.420 80.512.987İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 1.655.597 1.746.308StoklarNot:13 858.371 846.302Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.655.869 1.748.147İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.655.869 1.748.147Diğer Dönen VarlıklarNot:26 248.954İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot:26 248.954ARA TOPLAM128.131.093 106.321.052TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR128.131.093 106.321.052DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot:11 120.487 69.121İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11 120.487 69.121Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot:17 454.603.493 463.149.969Maddi Duran VarlıklarNot:18 175.417 130.458Diğer Maddi Duran VarlıklarNot:18 175.417 130.458Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 10.938 12.764Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot:19 10.938 12.764Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 25.851.215 22.313.003İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26-37 24.125.439 21.666.786İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot:26 1.725.776 646.217TOPLAM DURAN VARLIKLAR480.761.550 485.675.315TOPLAM VARLIKLAR608.892.643 591.996.367KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot:8 8.721.065 9.179.144Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot:7 92.467.978 57.662.127Ticari BorçlarNot:10 3.799.050 3.215.663İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot:10-37 628.705 1.475.061İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot:10 3.170.345 1.740.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot:12 821.164 837.759Diğer BorçlarNot:11 15.131.935 10.540.132İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot:11-37 49.394İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot:11 15.131.935 10.490.738Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 786.746 96.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not:26 786.746 96.621Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.702.103 2.222.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 239.645 197.184Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot:22 2.462.458 2.025.517ARA TOPLAM124.430.041 83.754.147TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.430.041 83.754.147UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot:8 193.150.559 212.673.381Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 619.962 478.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot:24 619.962 478.472Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 456.090 1.217.140İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerNot:26 456.090 1.217.140TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.226.611 214.368.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER318.656.652 298.123.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot:27 290.235.991 293.873.227Ödenmiş Sermaye110.000.000 110.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-1.519.741 -1.519.741Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18.716.606 18.716.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-125.997 -118.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.997 -118.972Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-125.997 -118.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)252.226.995 259.470.764Yabancı Para Çevrim Farkları252.226.995 259.470.764Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.685.272 3.685.272Yasal Yedekler3.685.272 3.685.272Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-96.360.702 -20.953.605Net Dönem Karı veya Zararı3.613.558 -75.407.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR290.235.991 293.873.227TOPLAM KAYNAKLAR608.892.643 591.996.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -27.009 177.439.452 3.685.272 36.648.470 -57.206.398 287.736.652 287.736.652Düzeltmelerden Sonraki Tutar36.083.652 287.171.834 287.171.834TransferlerNot:27 -57.206.398 57.206.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 2.955 118.253.724 -26.960.229 91.296.450 91.296.450Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -24.054 295.693.176 3.685.272 -21.122.746 -26.960.229 378.468.284 378.468.284Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -118.972 259.470.764 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 293.873.227Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -20.953.605 -75.407.097 293.873.227 -20.953.605TransferlerNot:27 -75.407.097 75.407.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Not:27 -7.025 -7.243.769 3.613.558 -3.637.236 -3.637.236Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 -1.519.741 18.716.606 -125.997 252.226.995 3.685.272 -96.360.702 3.613.558 290.235.991 290.235.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.04.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)Not:36 3.613.558 -26.960.229 -1.801.467 -15.156.361DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.025 2.955 -75.630 1.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.025 2.955 -75.630 1.718Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.01 -7.243.769 118.253.724 -18.023.927 93.994.703Yabancı Para Çevrim Farkları-7.243.769 118.253.724 -18.023.927 93.994.703DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.250.794 118.256.679 -18.099.557 93.996.421TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.637.236 91.296.450 -19.901.024 78.840.060Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.637.236 91.296.450 -19.901.024 78.840.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798375BIST