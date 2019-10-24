***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 19.760.304 26.891.652 5.573.924 12.678.474Satışların Maliyeti17 -9.029.683 -14.135.576 -2.193.366 -8.360.215TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.730.621 12.756.076 3.380.558 4.318.259BRÜT KAR (ZARAR)10.730.621 12.756.076 3.380.558 4.318.259Genel Yönetim Giderleri18 -6.863.822 -7.277.521 -2.242.042 -2.982.038Pazarlama Giderleri18 -3.021.456 -3.968.417 -959.297 -1.327.884Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.335.017 3.283.583 942.281 1.118.198Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -358.811 -585.627 -60.102 -134.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.821.549 4.208.094 1.061.398 992.339Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.586FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.821.549 4.206.508 1.061.398 992.339Finansman Gelirleri21 2.165.904 1.787.061 673.619 695.308Finansman Giderleri21 -698.823 -614.718 -54.821 -125.673SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.288.630 5.378.851 1.680.196 1.561.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.083.122 -1.369.941 -318.417 -434.427Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.105.036 -1.409.568 -300.000 -435.210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 21.914 39.627 -18.417 783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547DÖNEM KARI (ZARARI)4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.053.581 4.533.046Dönem Karı (Zararı)4.205.508 4.008.910Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.205.508 4.008.910Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.211.317 2.140.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 203.929 199.632Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler291.829 497.218Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 276.644 488.058Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 15.185 9.160Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler410.250 73.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 410.250 38.851Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler34.868Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.095.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -2.095.411Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -21.914 1.369.941İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.835.617 -576.525Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 27.212 1.227.901Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-42.454.073 -10.558.437İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 7.763 7.992İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -42.461.836 -10.566.429Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.578.760 -2.139.175İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.578.760 -2.139.175Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -250.056 -85.940Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.973.984 -1.075.575İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 39.973.984 -1.075.575Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -401.885 148.706Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.963 393.399İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -57.963 393.399İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-94.076 11.512.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14,9 -893.066 11.874.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 798.990 -361.414Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.841.426 5.572.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -212.155 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.039.849YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-395.240 -127.730Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-395.240 -127.730Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -306.993 -118.344Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -88.247 -9.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.325.411 -2.708.182Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri3.230.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -2.708.182Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıDiğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 0 -2.708.182İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki ArtışAlınan Faiz21 2.095.411YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.876.590 1.697.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.876.590 1.697.134DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.383.138 3.940.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.259.728 5.637.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 25.259.728 23.383.138Finansal Yatırımlar197.919 225.131Diğer Finansal Yatırımlar6 197.919 225.131Ticari Alacaklar68.313.127 26.150.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 15.981 23.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.297.146 26.127.139Diğer Alacaklar59.933 35.324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 59.933 35.324Peşin Ödenmiş Giderler258.503 8.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 258.503 8.447ARA TOPLAM94.089.210 49.802.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR94.089.210 49.802.923DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Ticari Alacaklar7.152.783 4.598.632İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.152.783 4.598.632Maddi Duran Varlıklar624.203 509.842Tesis, Makine ve Cihazlar11 624.203 509.842Kullanım Hakkı Varlıkları12 780.043Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.208 19.258Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 96.208 19.258Peşin Ödenmiş Giderler8.445İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 8.445Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar22 229.118 124.540TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.050.515 5.411.987TOPLAM VARLIKLAR103.139.725 55.214.910KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar332.433İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar332.433Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 332.433İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarBanka Kredileri69.489.594 29.515.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 69.489.594 29.515.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 139.375 326.205Diğer Borçlar209.764 267.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 209.764 267.727Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 271.964 351.335Kısa Vadeli Karşılıklar457.068 450.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 55.649 72.609Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 401.419 378.120ARA TOPLAM70.900.198 30.911.606TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.900.198 30.911.606UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar469.370İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar469.370Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 469.370Ticari Borçlar163 158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 163 158Uzun Vadeli Karşılıklar785.637 483.801Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 785.637 483.801Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 29.727 24.758TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.284.897 508.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.185.095 31.420.323ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.954.630 23.794.587Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-390.228 -114.763Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -390.228 -114.763Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.446.821 1.161.676Diğer Kısıtlanmış Yedekler16 1.446.821 1.161.676Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 692.529 6.847.736Net Dönem Karı veya Zararı4.205.508 5.899.938TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.954.630 23.794.587TOPLAM KAYNAKLAR103.139.725 55.214.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -56.825 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587Transferler226.684 4.322.964 -4.549.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.355 4.008.910 3.985.555 3.985.555Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -80.180 1.161.676 6.847.736 4.008.910 21.938.142 21.938.142Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587Transferler11.770.000 285.145 -6.155.207 -5.899.938Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.465 4.205.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.930.043 3.930.043Sermaye Arttırımı3.230.000 3.230.000 3.230.000Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -390.228 1.446.821 692.529 4.205.508 30.954.630 30.954.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23 4.205.508 4.008.910 1.361.779 1.127.547DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -353.160 -29.942 -147.201 -31.828Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları16 -353.160 -29.942 -147.201 -31.828Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar77.695 6.587 32.384 7.002Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)77.695 6.587 32.384 7.002Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22 77.695 6.587 32.384 7.002DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-275.465 -23.355 -114.817 -24.826TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.930.043 3.985.555 1.246.962 1.102.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.930.043 3.985.555 1.246.962 1.102.721http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794600BIST