***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 26.12.2019 tarih 32992422-205.99 -E.16170 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Antalya Şubesi, Karşıyaka Mah. Sakarya Bulvarı No :298/1 D:1 Kepez/ ANTALYA adresindeki şubemizin kapanışına ilişkin kararımız 14.01.2020 tarihinde tescil olup 21.01.2020 tarihli 9998 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813794BIST