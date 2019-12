***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiERENKÖY ŞUBESİ ŞUBE BAĞDAT CD. BEYAZ APT. NO:339/5 ERENKÖY/KADIKÖY/İST. FATİH BIÇKICI 216 301 10 50 0216 301 10 53 22.02.2012ANKARA ŞUBESİ ŞUBE TUNALI HİLMİ CD. 60/12 KAVAKLIDERE/ANKARA DUYGU İLHAN 0312 426 16 61 0312 426 16 71 22.02.2012SİRKECİ ŞUBESİ ŞUBE HOCAPAŞA MAH. HÜDAVENDİGAR CAD. NO:12 SİRKECİ/FATİH/İSTANBUL KADRİ KALABALIK 0212 512 86 65 0212 522 58 70 05.03.2015BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ ŞUBE YAKUPLU MAH HÜRRİYET BULVARI NO:1 SKYPORT RESİDENCE 3.KAT D:63 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL UĞUR DADANLAR 0212 879 01 36 0212 879 01 39 11.06.2015NİŞANTAŞI ŞUBESİ ŞUBE VALİ KONAĞI CAD NO:77/3 D:3 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ İSTANBUL BARBAROS ONAY 0212 241 15 75 0212 241 13 75 16.12.2016İZMİR ŞUBESİ ŞUBE KÜLTÜR MAH CUMHURİYET BLV NO:127/71 KONAK İZMİR İSMAİL AKSAÇ 0232 570 04 16 0232 504 08 50 07.03.2019Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıKISMI YETKİLİ ARACI KURUM 02.01.2015 K 002(047)Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ERHAN TOPAÇ 228 TRY 0,00091GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24999317 TRY 99,99727HAKKI GEDİK 455 TRY 0,00182TOPLAM 25000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805105BIST