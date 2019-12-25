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***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.12.2019 11:33
GÜNCEL HABERLER



***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 91
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM CİHAN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU VEKİLİ Üst Düzey Yönetici
ERHAN TOPAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805111


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SRVGY 7,90 2.838.901 % 14,99  
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Frank 6,0184 6,0546 % -0,44  
Riyal 1,5763 1,5842 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.499 1.500 0,01  
Altın Gr. 286 286 -0,80  
Cumhuriyet 1.897 1.926 31,00  
Tam 1.886 1.933 5,70  
Yarım 912 935 2,76  
Çeyrek 457 468 1,38  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,01  
B. Petrol 67,20 67,20 0,81  
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