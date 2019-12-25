***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2019 11:33
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 91
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM CİHAN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU VEKİLİ Üst Düzey Yönetici
ERHAN TOPAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805111
BIST
15:56113.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 263,17
|Açılış
|: 113.397
|
|Önceki Kapanış
|: 113.153
|
113.585
En Düşük
113.063
15:565,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0082
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9440
|
5,9512
En Düşük
5,9273
15:566,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5800
|
6,6177
En Düşük
6,5761
15:56286,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,73
|Açılış
|: 286,27
|
|Önceki Kapanış
|: 287,00
|
287,07
En Düşük
285,93
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,07
|13.609.018
|% 16,95
|
|INFO
|5,29
|150.339
|% 15,00
|
|QNBFL
|111,60
|1.325.957
|% 14,99
|
|SRVGY
|7,90
|2.838.901
|% 14,99
|
|QNBFB
|37,60
|71.481.537
|% 14,98
|
|ISBTR
|23.999,90
|494.998
|% -5,14
|
|IEYHO
|0,60
|73.048.694
|% -4,76
|
|EKIZ
|0,61
|17.793
|% -4,69
|
|SEKUR
|5,55
|12.539.800
|% -4,15
|
|UZERB
|2,35
|119.220
|% -4,08
|
|THYAO
|13,99
|264.223.005
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,52
|257.199.848
|% 3,23
|
|TMSN
|7,02
|208.904.545
|% 5,72
|
|ASELS
|19,59
|180.570.361
|% -0,10
|
|SISE
|5,36
|153.433.798
|% 0,94
|
|IHLAS
|0,88
|125.697.424
|% 14,29
|
|TSKB
|1,15
|139.962.287
|% 2,68
|
|IEYHO
|0,60
|73.048.694
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,14
|99.811.679
|% -0,87
|
|ALBRK
|1,44
|119.225.646
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6714
|7,7099
|% -0,01
|
|Frank
|6,0184
|6,0546
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,01
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|1.897
|1.926
|31,00
|
|Tam
|1.886
|1.933
|5,70
|
|Yarım
|912
|935
|2,76
|
|Çeyrek
|457
|468
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|