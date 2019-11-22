***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2019 09:13
***MRSHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MRSHL
Açıklamalar Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Akzo Nobel Coatings International B.V. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800029
BIST
11:24107.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 439,28
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
107.054
11:245,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 5,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7082
En Düşük
5,6924
11:246,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3242
En Düşük
6,2977
11:24268,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,34
|Açılış
|: 268,86
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.094.770
|% 20,00
|
|ADEL
|15,18
|15.980.191
|% 9,76
|
|KUTPO
|6,08
|8.843.535
|% 9,75
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|OLMIP
|6,90
|7.583.122
|% 7,14
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,37
|3.131.318
|% -5,52
|
|QNBFL
|44,00
|817.210
|% -4,89
|
|KLGYO
|3,25
|32.540.764
|% -4,13
|
|QNBFB
|21,84
|14.560.567
|% -3,45
|
|THYAO
|13,77
|265.450.302
|% 0,15
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|MGROS
|22,78
|114.342.272
|% -7,92
|
|GARAN
|10,29
|95.115.517
|% 0,78
|
|ASELS
|19,31
|89.123.751
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,45
|72.587.440
|% 5,84
|
|GEREL
|2,90
|115.293.006
|% 2,11
|
|DGKLB
|1,32
|28.097.703
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|77.374.432
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,49
|29.217.038
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3471
|7,3839
|% 0,18
|
|Frank
|5,7156
|5,7500
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5163
|1,5239
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|1,31
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,60
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,16
|