***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 319.422.986 316.515.217 91.909.512 88.849.530Satışların Maliyeti15 -203.054.195 -243.918.053 -59.382.966 -66.636.621TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)116.368.791 72.597.164 32.526.546 22.212.909BRÜT KAR (ZARAR)116.368.791 72.597.164 32.526.546 22.212.909Genel Yönetim Giderleri16 -10.826.819 -8.215.751 -3.595.693 -2.882.759Pazarlama Giderleri16 -68.476.317 -71.195.643 -20.347.086 -20.798.993Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -1.744.614 -1.927.676 -628.597 -756.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 38.492.196 23.202.711 23.685.154 13.346.495Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -42.174.161 -44.890.935 -23.006.659 -26.150.900ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.639.076 -30.430.130 8.633.665 -15.030.113Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler761.172 605.760 259.857 204.660FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.400.248 -29.824.370 8.893.522 -14.825.453Finansman Gelirleri601.856 185.865 392.199 118.301Finansman Giderleri-31.419.602 -17.949.210 -15.106.347 -9.912.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.582.502 -47.587.715 -5.820.626 -24.619.973Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.973.656 9.539.131 860.722 5.798.557Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -7.362.894 -4.561.767 -1.303.546 4.641.751Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 14.336.550 14.100.898 2.164.268 1.156.806SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416DÖNEM KARI (ZARARI)8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına Kazanç(Zarar) 14 0,85560000 -3,80490000 -0,49600000 -1,88210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.047.670 -52.320.407Dönem Karı (Zararı)8.556.158 -38.048.584Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler120.195.671 105.916.286Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.625.483 6.334.725Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.175.674 -1.014.159Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.429.662 -476.223Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler746.012 -537.936Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler71.671.272 81.042.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.119.307 693.788Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler69.150.405 76.661.870Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.401.560 3.686.688Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.732.404 24.078.105Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-601.856Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31.419.602 17.949.210Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-85.342 6.128.895Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.503.006 4.653.112Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-567.573Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-567.573Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.973.656 -9.177.843Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29.061Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29.061İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-95.814.357 -113.072.353Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-97.288.291 -124.045.946İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.073.252 -7.312.547İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-96.215.039 -116.733.399Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.646.868 -5.715.143Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.701.458 18.906.492İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.680.013 25.683.008İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.978.555 -6.776.516İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.471.476 -2.217.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.471.476 -2.217.756Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.937.472 -45.204.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-723.983 -2.076.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.165.819 -5.039.400YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.136.587 -2.481.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri252.067 38.085Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri252.067 38.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.388.654 -2.519.394Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -13.388.654 -2.519.394FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.624.996 58.516.865Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri332.997.093 256.593.239Kredilerden Nakit Girişleri332.997.093 256.593.239Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-273.467.493 -180.901.676Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-273.467.493 -180.901.676İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış3 913.142 774.512Ödenen Faiz-31.419.602 -17.949.210Alınan Faiz601.856YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.536.079 3.715.149NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.536.079 3.715.149DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 26.267.896 19.659.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.803.975 23.374.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.803.975 26.267.896Ticari Alacaklar190.935.094 95.991.123İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6.330.010 5.256.758İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 184.605.084 90.734.365Diğer Alacaklar245.025 23.439İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 245.025 23.439Stoklar7 43.339.038 50.731.918Peşin Ödenmiş Giderler8 2.290.652 334.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 9.562.985 10.842.275Diğer Dönen Varlıklar12 10.273.958 17.476.885ARA TOPLAM324.450.727 201.668.499TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR324.450.727 201.668.499DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.843.587 2.193.433Maddi Duran Varlıklar9 52.112.645 52.650.737Kullanım Hakkı Varlıkları2.998.818Maddi Olmayan Duran Varlıklar98.768 105.998Ertelenmiş Vergi Varlığı13 19.267.511 4.496.641TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.326.329 59.451.809TOPLAM VARLIKLAR400.777.056 261.120.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar147.296.577 86.492.982İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar147.296.577 86.492.982Banka Kredileri146.243.180 86.492.982Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.053.397Ticari Borçlar73.492.489 76.193.947İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 25.085.851 32.765.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 48.406.638 43.428.083Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 1.544.170 1.275.166Diğer Borçlar9.458İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.458Türev Araçlar807.444 1.375.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)458.645 1.008.207Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 197.075Kısa Vadeli Karşılıklar80.971.474 10.419.509Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 3.867.772 2.466.212Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 77.103.702 7.953.297Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.885.061 2.700.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.885.061 2.700.368ARA TOPLAM308.662.393 179.465.196TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER308.662.393 179.465.196UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar166.133İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar166.133Kiralama İşlemlerinden Borçlar166.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 11.489.027 8.918.166Diğer Borçlar8.274.468 7.370.784İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 8.274.468 7.370.784TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.929.628 16.288.950TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER328.592.021 195.754.146ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.185.035 65.366.162Ödenmiş Sermaye10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.578.158 34.578.158Paylara İlişkin Primler (İskontolar)43.129 43.129Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.000.162 -2.262.877Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.864.929 7.864.929Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.142.823 50.973.180Net Dönem Karı veya Zararı8.556.158 -35.830.357TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.185.035 65.366.162TOPLAM KAYNAKLAR400.777.056 261.120.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.206.356 7.864.929 58.163.091 -2.415.319 106.027.632 106.027.632Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.415.319 2.415.319 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-38.048.584 -38.048.584 -38.048.584Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.445.151 1.445.151 1.445.151Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -761.205 7.864.929 55.747.772 -38.048.584 69.424.199 69.424.199Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -2.262.877 7.864.929 50.973.180 -35.830.357 65.366.162 65.366.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-35.830.357 35.830.357 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)8.556.158 8.556.158 8.556.158Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.737.285 -1.737.285 -1.737.285Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 34.578.158 43.129 -4.000.162 7.864.929 15.142.823 8.556.158 72.185.035 72.185.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.556.158 -38.048.584 -4.959.904 -18.821.416DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.737.285 1.445.151 87.838 759.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.606 1.806.439 109.798 951.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler434.321 -361.288 -21.960 -192.649Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi434.321 -361.288 -21.960 -192.649Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.737.285 1.445.151 87.838 759.274TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.818.873 -36.603.433 -4.872.066 -18.062.142Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.818.873 -36.603.433 -4.872.066 -18.062.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795447BIST