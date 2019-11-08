***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 160.013.006 178.552.564 27.197.198 70.940.452Satışların Maliyeti18 -118.453.199 -135.688.209 -12.076.554 -57.415.777TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.559.807 42.864.355 15.120.644 13.524.675BRÜT KAR (ZARAR)41.559.807 42.864.355 15.120.644 13.524.675Genel Yönetim Giderleri19 -24.982.054 -25.797.359 -8.511.104 -7.407.884Pazarlama Giderleri19 -5.895.033 -5.951.430 -2.493.039 -2.220.287Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 30.208.759 49.863.678 10.295.746 30.158.710Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -28.044.107 -41.830.836 -10.611.857 -25.411.008ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.847.372 19.148.408 3.800.390 8.644.206FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.847.372 19.148.408 3.800.390 8.644.206Finansman Gelirleri21 1.691.646 1.096.983 453.667 464.710Finansman Giderleri22 -1.097.030 -697.066 -466.261 -192.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.441.988 19.548.325 3.787.796 8.915.995Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.011.348 -4.440.254 -872.708 -1.997.043Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -3.099.164 -4.510.991 -842.167 -1.992.479Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 87.816 70.737 -30.541 -4.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952DÖNEM KARI (ZARARI)10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.319.500 106.757Dönem Karı (Zararı)10.430.640 15.108.071Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.430.640 15.108.071Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.964.104 5.545.690Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 598.051 598.988Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler632.105 518.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 632.105 518.233Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-277.401 31.068Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-281.068 -5.948Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 3.667 37.016Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 3.011.349 4.440.255Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 -42.854Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -42.854İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.499.325 -17.473.525Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -741.659 -670.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.072.643 -178.235.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 5.367 -5.394İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -12.078.010 -178.229.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-277.459 -7.441.591İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-277.459 -7.441.591Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -76.882 -42.051Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.434.761 168.766.245İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.261.379 -6.443İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 4.173.382 168.772.688Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -94.732 -82.138Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-345.361 695.627İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-345.361 695.627Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -56.497 -56.497İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-268.853 -407.276Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-268.853 -407.276Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.895.419 3.180.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -281.787 -219.227Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -2.294.132 -2.854.252YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-256.327 -559.030Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 45.650Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 45.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-332.455 -604.680Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-332.455 -573.714Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.966Alınan Temettüler21 76.128FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.719.839 1.212.712Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.098.686 5.738.000Kredilerden Nakit Girişleri4 6.098.686 5.550.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri188.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.055.997Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -5.055.997Ödenen Temettüler16 -4.722.060 0Ödenen Faiz22 -1.000.631 -529.746Alınan Faiz21 1.343.844 1.060.455YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.783.012 760.439Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.211 -139.661NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.767.801 620.778DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.717.230 54.352.697DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ80.485.031 54.973.475Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 80.485.031 75.717.230Finansal Yatırımlar2.489.953 1.641.673Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 13.477 13.477Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar4 2.476.476 1.608.377Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 19.819Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar102.265.155 90.253.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 26.602 31.969İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 102.238.553 90.221.294Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6.192.998 5.567.951İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.192.998 5.567.951Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 556.668 428.769İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler556.668 428.769Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 72.219 37.104Diğer Dönen Varlıklar11.070 7.014İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 11.070 7.014ARA TOPLAM192.073.094 173.653.004TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR192.073.094 173.653.004DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.636.054 1.614.454Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar4 1.636.054 1.614.454Diğer Alacaklar1.023.096 1.370.684İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.023.096 1.370.684Maddi Duran Varlıklar1.219.605 1.420.332Arazi ve Arsalar11 9.736 9.736Tesis, Makine ve Cihazlar11 832.662 929.015Taşıtlar11 159.006 207.049Mobilya ve Demirbaşlar11 112.076 111.672Özel Maliyetler11 106.125 162.860Maddi Olmayan Duran Varlıklar773.135 838.004Lisanslar12 771.886 835.616Bilgisayar Yazılımları12 1.249 2.388Peşin Ödenmiş Giderler195.304 246.321İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 195.304 246.321Ertelenmiş Vergi Varlığı17 777.812 593.549TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.625.006 6.083.344TOPLAM VARLIKLAR197.698.100 179.736.348KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.003.667 1.901.314İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.003.667 1.901.314Banka Kredileri4 8.003.667 1.901.314Ticari Borçlar129.555.301 124.181.289İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 1.759.314 497.935İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 127.795.987 123.683.354Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 605.207 699.939Diğer Borçlar746.887 1.092.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 5.377 115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 741.510 1.092.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 56.497İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 56.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 832.566 27.534Kısa Vadeli Karşılıklar1.784.534 1.453.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.661.256 1.330.611Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 123.278 123.278ARA TOPLAM141.528.162 129.412.710TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER129.412.710UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.197.191 1.695.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 2.197.191 1.695.277Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 281.135 276.815TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.478.326 1.972.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER144.006.488 131.384.802ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.691.612 48.351.546Ödenmiş Sermaye16 27.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.035.231 -649.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.035.231 -649.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.035.231 -649.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.124.541 1.107.261Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.124.541 1.107.261Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4 1.124.541 1.107.261Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.647.095 487.032Yasal Yedekler16 1.647.095 487.032Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 14.524.567 3.442.711Net Dönem Karı veya Zararı23 10.430.640 16.963.979TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.691.612 48.351.546TOPLAM KAYNAKLAR197.698.100 179.736.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -506.397 434.254 2.783.297 712.192 30.423.346 30.423.346Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler52.778 659.414 -712.192 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-95.249 1.107.261 15.108.071 16.120.083 16.120.083Dönem Karı (Zararı)15.108.071 15.108.071 15.108.071Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-95.249 1.107.261 1.012.012 1.012.012Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -601.646 1.107.261 487.032 3.442.711 15.108.071 46.543.429 46.543.429Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-385.794 17.280 10.430.640 10.062.126 10.062.126Dönem Karı (Zararı)10.430.640 10.430.640 10.430.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-385.794 17.280 -368.514 -368.514Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 27.000.000 -1.035.231 1.124.541 1.647.095 14.924.567 10.430.640 53.691.612 53.691.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -385.794 -95.249 -121.893 -88.813Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-482.242 -119.061 -152.366 -111.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 96.448 23.812 30.473 22.203Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi96.448 23.812 30.473 22.203Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.280 1.107.261 0