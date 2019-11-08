***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 12:24
***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 160.013.006 178.552.564 27.197.198 70.940.452
Satışların Maliyeti
18 -118.453.199 -135.688.209 -12.076.554 -57.415.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.559.807 42.864.355 15.120.644 13.524.675
BRÜT KAR (ZARAR)
41.559.807 42.864.355 15.120.644 13.524.675
Genel Yönetim Giderleri
19 -24.982.054 -25.797.359 -8.511.104 -7.407.884
Pazarlama Giderleri
19 -5.895.033 -5.951.430 -2.493.039 -2.220.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 30.208.759 49.863.678 10.295.746 30.158.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -28.044.107 -41.830.836 -10.611.857 -25.411.008
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.847.372 19.148.408 3.800.390 8.644.206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.847.372 19.148.408 3.800.390 8.644.206
Finansman Gelirleri
21 1.691.646 1.096.983 453.667 464.710
Finansman Giderleri
22 -1.097.030 -697.066 -466.261 -192.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.441.988 19.548.325 3.787.796 8.915.995
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.011.348 -4.440.254 -872.708 -1.997.043
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.099.164 -4.510.991 -842.167 -1.992.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 87.816 70.737 -30.541 -4.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.319.500 106.757
Dönem Karı (Zararı)
10.430.640 15.108.071
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.430.640 15.108.071
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.964.104 5.545.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 598.051 598.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
632.105 518.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 632.105 518.233
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-277.401 31.068
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-281.068 -5.948
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 3.667 37.016
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.011.349 4.440.255
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -42.854
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -42.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.499.325 -17.473.525
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -741.659 -670.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.072.643 -178.235.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 5.367 -5.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.078.010 -178.229.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.459 -7.441.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-277.459 -7.441.591
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -76.882 -42.051
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.434.761 168.766.245
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.261.379 -6.443
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.173.382 168.772.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -94.732 -82.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-345.361 695.627
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-345.361 695.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -56.497 -56.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.853 -407.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-268.853 -407.276
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.895.419 3.180.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -281.787 -219.227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -2.294.132 -2.854.252
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-256.327 -559.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 45.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-332.455 -604.680
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-332.455 -573.714
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.966
Alınan Temettüler
21 76.128
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.719.839 1.212.712
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.098.686 5.738.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 6.098.686 5.550.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
188.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.055.997
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -5.055.997
Ödenen Temettüler
16 -4.722.060 0
Ödenen Faiz
22 -1.000.631 -529.746
Alınan Faiz
21 1.343.844 1.060.455
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.783.012 760.439
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-15.211 -139.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.767.801 620.778
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.717.230 54.352.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.485.031 54.973.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 80.485.031 75.717.230
Finansal Yatırımlar
2.489.953 1.641.673
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.476.476 1.608.377
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 19.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
102.265.155 90.253.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 26.602 31.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 102.238.553 90.221.294
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.192.998 5.567.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.192.998 5.567.951
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 556.668 428.769
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
556.668 428.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 72.219 37.104
Diğer Dönen Varlıklar
11.070 7.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 11.070 7.014
ARA TOPLAM
192.073.094 173.653.004
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.073.094 173.653.004
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.614.454
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.614.454
Diğer Alacaklar
1.023.096 1.370.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.023.096 1.370.684
Maddi Duran Varlıklar
1.219.605 1.420.332
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 832.662 929.015
Taşıtlar
11 159.006 207.049
Mobilya ve Demirbaşlar
11 112.076 111.672
Özel Maliyetler
11 106.125 162.860
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
773.135 838.004
Lisanslar
12 771.886 835.616
Bilgisayar Yazılımları
12 1.249 2.388
Peşin Ödenmiş Giderler
195.304 246.321
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 195.304 246.321
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 777.812 593.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.625.006 6.083.344
TOPLAM VARLIKLAR
197.698.100 179.736.348
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.003.667 1.901.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.003.667 1.901.314
Banka Kredileri
4 8.003.667 1.901.314
Ticari Borçlar
129.555.301 124.181.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.759.314 497.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 127.795.987 123.683.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 605.207 699.939
Diğer Borçlar
746.887 1.092.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 5.377 115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 741.510 1.092.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 56.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 56.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 832.566 27.534
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.784.534 1.453.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.661.256 1.330.611
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
141.528.162 129.412.710
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.412.710
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.197.191 1.695.277
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.197.191 1.695.277
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 276.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.478.326 1.972.092
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
144.006.488 131.384.802
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
53.691.612 48.351.546
Ödenmiş Sermaye
16 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.035.231 -649.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.035.231 -649.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.035.231 -649.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.107.261
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.107.261
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 1.124.541 1.107.261
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.647.095 487.032
Yasal Yedekler
16 1.647.095 487.032
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 14.524.567 3.442.711
Net Dönem Karı veya Zararı
23 10.430.640 16.963.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
53.691.612 48.351.546
TOPLAM KAYNAKLAR
197.698.100 179.736.348
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -506.397 434.254 2.783.297 712.192 30.423.346 30.423.346
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.778 659.414 -712.192 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.249 1.107.261 15.108.071 16.120.083 16.120.083
Dönem Karı (Zararı)
15.108.071 15.108.071 15.108.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.249 1.107.261 1.012.012 1.012.012
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -601.646 1.107.261 487.032 3.442.711 15.108.071 46.543.429 46.543.429
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -649.437 1.107.261 487.032 3.442.711 16.963.979 48.351.546 48.351.546
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.160.063 15.803.916 -16.963.979 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.794 17.280 10.430.640 10.062.126 10.062.126
Dönem Karı (Zararı)
10.430.640 10.430.640 10.430.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-385.794 17.280 -368.514 -368.514
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.722.060 -4.722.060 -4.722.060
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.035.231 1.124.541 1.647.095 14.924.567 10.430.640 53.691.612 53.691.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.430.640 15.108.071 2.915.088 6.918.952
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -385.794 -95.249 -121.893 -88.813
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-482.242 -119.061 -152.366 -111.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 96.448 23.812 30.473 22.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
96.448 23.812 30.473 22.203
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.280 1.107.261 0