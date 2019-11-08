***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2019-3Mali Tablonun Verildiği OtoriteBOĞAZİÇİ KURUMLARMali Tablonun Verilme NedeniGEÇİCİ VERGİMali Tablonun Verilme Tarihi08/11/2019AçıklamalarGEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE VERİLEN GELİR TABLOSU EKTEDİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797522BIST