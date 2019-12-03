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***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim

03.12.2019 18:23
GÜNCEL HABERLER



***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Bekletilen Paylar hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili Şirket DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mevcut Sermaye 25.000.000
Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.750.000
En Son Satış Yapılabilecek Tarih 26.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019

Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş Tarihi
DERAS, TREDDST00017 2.750.000 03.12.2019 03.12.2019

Toplam Satış Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay Tutarı
DERAS, TREDDST00017 2.750.000 2.750.000 0

Satışın Tamamlandığı Tarih 03.12.2019

Ek Açıklamalar
Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.000.000-TL nominal değerli payları, 27-28.06.2019 tarihinde halka arzı gerçekleşmiş ve 04.07.2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.
Sermaye Piyasası Kurlulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca, halka arz edilen 11.000.000-TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.750.000-TL nominal değerli satışa hazır bekletilen 2.750.000 adet payların satışı, Sermaye Piyasası Aracı Notu madde 5.1.3.1'de belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca, 03.12.2019 tarihinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla tamamlanmıştır.
Satışa hazır bekletilen 2.750.000-TL nominal değerli payların satışı, 3,33-3,35 fiyat aralığından, 9.160.096,63-TL ile gerçekleşmiş olup, ilgili işlemlerle satışa hazır bekletilen payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801597


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FONET 5,56 54.972.645 % 19,83  
YUNSA 10,40 104.072.848 % 19,54  
SMART 8,31 155.715.601 % 17,04  
MAALT 32,80 18.589.579 % 15,17  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4592 7,4966 % 0,62  
Frank 5,8082 5,8432 % 0,66  
Riyal 1,5293 1,5370 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 16,00  
Altın Gr. 274 274 3,42  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,12 17,16 0,23  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 60,98 60,98 0,06  
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