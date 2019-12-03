***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim









***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Satışa Hazır Bekletilen Paylara İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satışa Hazır Bekletilen Paylar hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirket DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Mevcut Sermaye 25.000.000Satışa Hazır Bekletilen Pay Tutarı (Nominal TL) 2.750.000En Son Satış Yapılabilecek Tarih 26.06.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2019Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satış Yapılan Tutar Satış Başlangıç Tarihi Satış Bitiş TarihiDERAS, TREDDST00017 2.750.000 03.12.2019 03.12.2019Toplam Satış BilgileriPay Grup Bilgileri Satışa Hazır Bekletilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Satış Yapılan Toplam Tutar Kalan Pay TutarıDERAS, TREDDST00017 2.750.000 2.750.000 0Satışın Tamamlandığı Tarih 03.12.2019Ek AçıklamalarDerlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.000.000-TL nominal değerli payları, 27-28.06.2019 tarihinde halka arzı gerçekleşmiş ve 04.07.2019 tarihinden itibaren BİST Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.Sermaye Piyasası Kurlulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9. maddesi uyarınca, halka arz edilen 11.000.000-TL nominal değerli payların %25'ine tekabül eden 2.750.000-TL nominal değerli satışa hazır bekletilen 2.750.000 adet payların satışı, Sermaye Piyasası Aracı Notu madde 5.1.3.1'de belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 10. maddesi uyarınca, 03.12.2019 tarihinde Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla tamamlanmıştır.Satışa hazır bekletilen 2.750.000-TL nominal değerli payların satışı, 3,33-3,35 fiyat aralığından, 9.160.096,63-TL ile gerçekleşmiş olup, ilgili işlemlerle satışa hazır bekletilen payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801597BIST