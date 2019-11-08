MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|3,33
|243.644.149
|% 16,84
|IHGZT
|3,00
|8.109.714
|% 15,38
|MRGYO
|0,90
|16.739.407
|% 12,50
|RYGYO
|2,00
|4.876.088
|% 12,36
|BURVA
|5,31
|5.058.189
|% 10,17
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3540
|7,3909
|% 0,15
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|Riyal
|1,5312
|1,5389
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-7,92
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,41
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-25,00
|Tam
|1.784
|1.828
|-27,92
|Yarım
|862
|884
|-13,50
|Çeyrek
|432
|442
|-6,76
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,26
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,05
|B. Petrol
|61,51
|61,51
|-0,78
Seans Raporu
- 16:41XU100 Endeks 103, 487 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 7, 555.00 milyon TL de
- 16:40VERUS Yüzde -13.33 oranında düşüşle 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 100, 944 adet işlem
- 16:38GEDZA Yüzde -7.77 oranında düşüşle 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 025 adet işlem
- 16:37CMENT Yüzde -4.71 oranında düşüşle 12.54 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 912 adet işlem
- 16:36 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, FROTO, KOZAL