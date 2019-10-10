***MSA* *OZRDN*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2019 10:20
***MSA******OZRDN*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791999
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