***MSA* *OZRDN*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.10.2019 19:16
***MSA******OZRDN*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794164
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