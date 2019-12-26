MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|14.797.032
|% 15,00
|QNBFL
|128,30
|1.168.182
|% 14,96
|INFO
|6,08
|54.866
|% 14,93
|SMART
|10,86
|134.213.088
|% 14,80
|BRYAT
|67,65
|25.385.184
|% 13,32
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6802
|7,7187
|% 0,12
|Frank
|6,0282
|6,0645
|% -0,07
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|5,50
|Altın Gr.
|287
|287
|0,86
|Cumhuriyet
|1.901
|1.930
|4,00
|Tam
|1.892
|1.939
|5,79
|Yarım
|914
|938
|2,80
|Çeyrek
|459
|469
|1,40
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,17
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|B. Petrol
|67,49
|67,49
|0,29
Seans Raporu
- 15:11LINK Yüzde 5.95 oranında artışla 19.24 lira fiyatla işlem gören hissede 585, 970 adet işlem
- 15:10XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1212, 41 artarak (% 0.88 ) 138, 516
- 15:10XU100 Endeks 114, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 4, 902.00 milyon TL de
- 15:10ASLAN Yüzde 4.80 oranında artışla 44.08 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 218 adet işlem
- 15:08KFEIN Yüzde 7.15 oranında artışla 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 245, 179 adet işlem