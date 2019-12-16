***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2019 18:16
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir 3.İdare Mahkemesi nezdinde 2019/233 esas sayılı dosya ile ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olan dava sürecinde, davalı idare olan Belkahve Vergi Dairesi tarafından, ilk kararın uygulanması yönünde taleple istinaf başvurusu yapılmış ve şirketimize tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803751
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|Açılış
|: 110.674
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|: 275,98
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278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7845
|7,8235
|% 0,66
|
|Frank
|5,9292
|5,9649
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5569
|1,5647
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-2,05
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,81
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|0,03
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,30
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