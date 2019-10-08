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***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.10.2019 16:22
GÜNCEL HABERLER

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Tevfik Aksoy Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Genel Müdür 0
KAİ RİCHARD POHL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Morgan Stanley Grubu Yoneticisi
DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubu Yöneticisi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mustafa Duman Genel Müdür Yardımcısı
Arzum Ayşe Başaran Müfettiş
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Senem Şebnem Sağlam Operasyon Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791506


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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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