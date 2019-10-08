***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)Tevfik Aksoy Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Genel Müdür 0KAİ RİCHARD POHL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Morgan Stanley Grubu YoneticisiDAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubu YöneticisiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMustafa Duman Genel Müdür YardımcısıArzum Ayşe Başaran MüfettişÖzcan Özkan Muhasebe MüdürüSenem Şebnem Sağlam Operasyon Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791506BIST