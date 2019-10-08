***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.10.2019 16:22
***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
Tevfik Aksoy Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici Genel Müdür 0
KAİ RİCHARD POHL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Morgan Stanley Grubu Yoneticisi
DAVID EDWARD MICHAEL BEST Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Morgan Stanley Grubu Yöneticisi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Mustafa Duman Genel Müdür Yardımcısı
Arzum Ayşe Başaran Müfettiş
Özcan Özkan Muhasebe Müdürü
Senem Şebnem Sağlam Operasyon Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791506
BIST
16:55101.984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.009,08
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
16:555,8033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0278
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
16:556,3693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0309
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
16:55281,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,97
|Açılış
|: 281,00
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88