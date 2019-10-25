GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.10.2019 11:49
GÜNCEL HABERLER

***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2019
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) 9. MADDESİ GEREĞİNCE  BEYANIMIZDIR.
   
Yönetim Kurulu Karar Tarih ve Nosu: 25/10/2019 tarihli ve  11 nolu karar
 
 Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait
 a)  Finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini,
 
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
 
beyan ederiz.
 
 Saygılarımızla,        Kai Richard Pohl                                                                   Mustafa Duman
Yön



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:37100.319
Değişim :  -0,03% |  -26,61
Açılış :  100.272  
Önceki Kapanış :  100.346  
En Yüksek
100.673 En Düşük
100.124
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 5,74 41.458.564 % 19,83  
DITAS 7,37 6.895.734 % 12,69  
IHGZT 2,60 754.019 % 12,55  
YAYLA 1,04 17.670.867 % 8,33  
VESBE 16,17 23.128.598 % 8,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3659 7,4028 % -0,30  
Frank 5,7871 5,8220 % -0,01  
Riyal 1,5322 1,5399 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.508 1.508 3,66  
Altın Gr. 279 279 0,24  
Cumhuriyet 1.846 1.874 1,00  
Tam 1.839 1.885 3,97  
Yarım 889 912 1,92  
Çeyrek 446 456 0,96  
Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,32  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,06  
B. Petrol 61,72 61,72 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru