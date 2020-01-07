***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.01.2020 13:52
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07/10/2019
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2019 4 . Dönem Aracı Kurumlara Ödenen Komisyon Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.889,18 % 0,004893 % 0,721903 % 14.752,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808187
BIST
16:44112.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.543,86
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:445,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:446,6686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:44301,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,11
|32.880.367
|% 17,91
|
|BRYAT
|66,85
|10.595.881
|% 16,56
|
|DERAS
|4,06
|82.380.044
|% 16,33
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.769
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,90
|85.101.752
|% 13,42
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.690.590.261
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|411.472.061
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.132.779
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,20
|269.261.009
|% 0,33
|
|KRDMD
|2,64
|213.409.867
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.132.779
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.690.590.261
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,41
|133.621.572
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,64
|213.409.867
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,90
|138.284.045
|% 4,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8181
|7,8573
|% -0,27
|
|Frank
|6,1305
|6,1674
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,14
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,33
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|-12,52
|
|Yarım
|961
|985
|-6,06
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,00
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|