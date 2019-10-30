***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 3.500.000 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209Transferler-543.224 543.224 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)676 -341.216 -340.540Sermaye Arttırımı750.000 750.000Dönem Sonu Bakiyeler4.250.000 5.640 -1.457.755 -341.216 2.456.669 2.456.669Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289Transferler1.321.739 -1.321.739 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-18.972 -207.897 -226.869Dönem Sonu Bakiyeler14 4.250.000 -12.667 -136.016 -207.897 3.893.420 3.893.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI176.139 -742.853Dönem Karı (Zararı)-207.897 -341.216Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-207.897 -341.216Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-92.743 9.950Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 12.852 12.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13-15 -5.754 7.037Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3-20 -107.735 -4.990Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 7.894 -4.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler509.465 -411.587Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4-20 -576.606 -195.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.723.793 -4.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -8.986 -3.500Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -27.763 -16.031Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -8.290 -9.345Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 -188.235Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 5.321 2.677Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-13 -83.933 17.219İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3-9-20 -514.071 -14.498Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları208.825 -742.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler3 -32.686 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI480.069 1.148.317Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 750.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 750.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 188.000Alınan Faiz20 480.069 210.317YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)656.208 405.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)656.208 405.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.811.047 1.401.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.467.255 1.807.366Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.467.255 1.811.047Finansal Yatırımlar4 1.213.448 530.219Ticari Alacaklar87.329 1.811.122İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 26.577 31.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 60.752 1.779.204Diğer Alacaklar4.603İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.603Peşin Ödenmiş Giderler8 38.020 9.037Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 72.219 37.104ARA TOPLAM3.882.874 4.198.529TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.882.874 4.198.529DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar15.415 11.031İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 15.415 11.031Maddi Duran Varlıklar11 20.695 30.008Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 52.451 55.990Peşin Ödenmiş Giderler8 203 1.424Ertelenmiş Vergi Varlığı15 1.141 4.292TOPLAM DURAN VARLIKLAR89.905 102.745TOPLAM VARLIKLAR3.972.779 4.301.274KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10.708 18.998İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 10.708 15.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 0 3.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 18.304 12.982Diğer Borçlar37.134 121.067İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 37.134 121.067Kısa Vadeli Karşılıklar5.577 15.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.577 15.860ARA TOPLAM71.723 168.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.723 168.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar7.636 12.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.636 12.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.636 12.078TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER79.359 180.985ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.893.420 4.120.289Ödenmiş Sermaye14 4.250.000 4.250.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.667 6.305Diğer Kazançlar (Kayıplar)-12.667 6.305Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-136.016 -1.457.755Net Dönem Karı veya Zararı-207.897 1.321.739TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.893.420 4.120.289TOPLAM KAYNAKLAR3.972.779 4.301.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 276.601 496.797 80.807 216.153Satışların Maliyeti16 -25.110 -162.531 0 -115.029TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.491 334.266 80.807 101.124BRÜT KAR (ZARAR)251.491 334.266 80.807 101.124Genel Yönetim Giderleri17 -1.016.448 -826.920 -358.713 -294.140Pazarlama Giderleri17 -5.046 -4.384 -950 -724Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 38.100 4.716 28.955 3.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -54.790 -59.172 -19.256 -11.222ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-786.693 -551.494 -269.157 -201.919FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-786.693 -551.494 -269.157 -201.919Finansman Gelirleri20 586.690 231.346 166.259 100.123Finansman Giderleri20 0 -25.722 0 -25.722SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-200.003 -345.870 -102.898 -127.518Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.894 4.654 -11.891 1.070Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -7.894 4.654 -11.891 1.070SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-207.897 -341.216 -114.789 -126.448DÖNEM KARI (ZARARI)-207.897 -341.216 -114.789 -126.448Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-207.897 -341.216 -114.789 -126.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.972 676 -19.038 829Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.715 845 -23.798 1.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15 4.743 -169 4.760 -207Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.972 676 -19.038 829TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-226.869 -340.540 -133.827 -125.619Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-226.869 -340.540 -133.827 -125.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795731BIST