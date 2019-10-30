***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.10.2019 23:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 3.500.000 4.964 -914.531 -543.224 2.047.209
Transferler
-543.224 543.224 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
676 -341.216 -340.540
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.250.000 5.640 -1.457.755 -341.216 2.456.669 2.456.669
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289
Transferler
1.321.739 -1.321.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.972 -207.897 -226.869
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -12.667 -136.016 -207.897 3.893.420 3.893.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.139 -742.853
Dönem Karı (Zararı)
-207.897 -341.216
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-207.897 -341.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-92.743 9.950
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 12.852 12.557
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 -5.754 7.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -107.735 -4.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.894 -4.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
509.465 -411.587
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 -576.606 -195.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.723.793 -4.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.986 -3.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -27.763 -16.031
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -8.290 -9.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -188.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.321 2.677
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -83.933 17.219
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-9-20 -514.071 -14.498
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
208.825 -742.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3 -32.686 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.069 1.148.317
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 750.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 750.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 188.000
Alınan Faiz
20 480.069 210.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
656.208 405.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
656.208 405.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.811.047 1.401.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.467.255 1.807.366
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.467.255 1.811.047
Finansal Yatırımlar
4 1.213.448 530.219
Ticari Alacaklar
87.329 1.811.122
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 26.577 31.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60.752 1.779.204
Diğer Alacaklar
4.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.603
Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.020 9.037
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 72.219 37.104
ARA TOPLAM
3.882.874 4.198.529
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.882.874 4.198.529
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
15.415 11.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.415 11.031
Maddi Duran Varlıklar
11 20.695 30.008
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 52.451 55.990
Peşin Ödenmiş Giderler
8 203 1.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.141 4.292
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.905 102.745
TOPLAM VARLIKLAR
3.972.779 4.301.274
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10.708 18.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 10.708 15.799
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 0 3.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 18.304 12.982
Diğer Borçlar
37.134 121.067
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 37.134 121.067
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.577 15.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.577 15.860
ARA TOPLAM
71.723 168.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.723 168.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.636 12.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.636 12.078
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.636 12.078
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.359 180.985
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.893.420 4.120.289
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.667 6.305
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-12.667 6.305
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-136.016 -1.457.755
Net Dönem Karı veya Zararı
-207.897 1.321.739
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.893.420 4.120.289
TOPLAM KAYNAKLAR
3.972.779 4.301.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 276.601 496.797 80.807 216.153
Satışların Maliyeti
16 -25.110 -162.531 0 -115.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.491 334.266 80.807 101.124
BRÜT KAR (ZARAR)
251.491 334.266 80.807 101.124
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.016.448 -826.920 -358.713 -294.140
Pazarlama Giderleri
17 -5.046 -4.384 -950 -724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 38.100 4.716 28.955 3.043
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -54.790 -59.172 -19.256 -11.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-786.693 -551.494 -269.157 -201.919
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-786.693 -551.494 -269.157 -201.919
Finansman Gelirleri
20 586.690 231.346 166.259 100.123
Finansman Giderleri
20 0 -25.722 0 -25.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-200.003 -345.870 -102.898 -127.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.894 4.654 -11.891 1.070
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.894 4.654 -11.891 1.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-207.897 -341.216 -114.789 -126.448
DÖNEM KARI (ZARARI)
-207.897 -341.216 -114.789 -126.448
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-207.897 -341.216 -114.789 -126.448
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.972 676 -19.038 829
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.715 845 -23.798 1.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 4.743 -169 4.760 -207
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.972 676 -19.038 829
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-226.869 -340.540 -133.827 -125.619
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-226.869 -340.540 -133.827 -125.619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795731
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