***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2019Açıklama2019 3.Dönem Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.331 % 0,23265457Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri234,25 % 0,0102231Bağımsız Denetim Ücreti4.434 % 0,19350786Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.622,03 % 0,20171383Fon Yönetim Ücreti51.103,73 % 2,23026008Hisse Senedi Komisyonu2.419,57 % 0,10559445Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu819 % 0,03574266Vadeli Ters Repo Komisyonu25,73 % 0,0011229Borsa Para Piyasası Komisyonu960,83 % 0,04193238Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,03651948Türev Araçlar Komisyonu11.324,35 % 0,49421531Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.648,41 % 0,29014875TOPLAM GİDERLER88.759,7 % 3,87363536DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.291.379,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790829BIST