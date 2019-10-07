***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 14:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2019
Açıklama
2019 3.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.331 % 0,23265457
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
234,25 % 0,0102231
Bağımsız Denetim Ücreti
4.434 % 0,19350786
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.622,03 % 0,20171383
Fon Yönetim Ücreti
51.103,73 % 2,23026008
Hisse Senedi Komisyonu
2.419,57 % 0,10559445
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
819 % 0,03574266
Vadeli Ters Repo Komisyonu
25,73 % 0,0011229
Borsa Para Piyasası Komisyonu
960,83 % 0,04193238
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,03651948
Türev Araçlar Komisyonu
11.324,35 % 0,49421531
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.648,41 % 0,29014875
TOPLAM GİDERLER
88.759,7 % 3,87363536
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.291.379,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790829
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8454
En Düşük
5,8303
18:056,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10