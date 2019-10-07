***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2019 14:20
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2019
Açıklama
2019 3.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.331 % 0,64319572
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
234,25 % 0,02826273
Bağımsız Denetim Ücreti
4.120,75 % 0,49717666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.883,33 % 0,46853147
Fon Yönetim Ücreti
18.483,86 % 2,23011436
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
785,9 % 0,09482039
Vadeli Ters Repo Komisyonu
25,73 % 0,00310438
Borsa Para Piyasası Komisyonu
714,21 % 0,08617085
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
836,8 % 0,10096158
Türev Araçlar Komisyonu
2.736,12 % 0,3301183
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.422,74 % 0,29230839
TOPLAM GİDERLER
39.574,69 % 4,77476483
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
828.830,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790830
BIST
18:05102.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -470,32
|Açılış
|: 103.294
|
|Önceki Kapanış
|: 103.464
|
105.176
En Düşük
102.572
18:055,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0143
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7000
|
5,8454
En Düşük
5,8303
18:056,4152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
|
6,4163
En Düşük
6,3956
18:05280,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 4,72
|Açılış
|: 280,45
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
|
281,39
En Düşük
276,10