***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2019Açıklama2019 3.Dönem Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.331 % 0,64319572Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri234,25 % 0,02826273Bağımsız Denetim Ücreti4.120,75 % 0,49717666Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.883,33 % 0,46853147Fon Yönetim Ücreti18.483,86 % 2,23011436Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu785,9 % 0,09482039Vadeli Ters Repo Komisyonu25,73 % 0,00310438Borsa Para Piyasası Komisyonu714,21 % 0,08617085Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar836,8 % 0,10096158Türev Araçlar Komisyonu2.736,12 % 0,3301183Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.422,74 % 0,29230839TOPLAM GİDERLER39.574,69 % 4,77476483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ828.830,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790830BIST