***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2019Açıklama2019 3.Dönem Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.331 % 0,03057534Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri234,25 % 0,00134351Bağımsız Denetim Ücreti11.819 % 0,06778652Alınan Kredi Faizleri17.628,62 % 0,10110693Saklama Ücretleri13.011,96 % 0,0746286Fon Yönetim Ücreti194.916,6 % 1,11792177Hisse Senedi Komisyonu843.430,41 % 4,83739824Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.111 % 0,03504894Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu17.771,39 % 0,10192577Vergiler ve Diğer Harcamalar1.614,44 % 0,00925944Türev Araçlar Komisyonu1.577.948,43 % 9,05014197Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler99.660,34 % 0,57159043TOPLAM GİDERLER2.789.477,44 % 15,99872745DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.435.620,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790831BIST