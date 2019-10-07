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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2019 14:20
GÜNCEL HABERLER

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2019
Açıklama

2019 3.Dönem Gider Bilgileri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.331 % 0,03057534
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
234,25 % 0,00134351
Bağımsız Denetim Ücreti
11.819 % 0,06778652
Alınan Kredi Faizleri
17.628,62 % 0,10110693
Saklama Ücretleri
13.011,96 % 0,0746286
Fon Yönetim Ücreti
194.916,6 % 1,11792177
Hisse Senedi Komisyonu
843.430,41 % 4,83739824
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.111 % 0,03504894
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.771,39 % 0,10192577
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.614,44 % 0,00925944
Türev Araçlar Komisyonu
1.577.948,43 % 9,05014197
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
99.660,34 % 0,57159043
TOPLAM GİDERLER
2.789.477,44 % 15,99872745
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.435.620,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790831


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