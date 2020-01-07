***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019Açıklama2019 4. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.354 % 0,27159247Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri234,25 % 0,01001267Bağımsız Denetim Ücreti5.501,64 % 0,23515958Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.251,59 % 0,2672151Fon Yönetim Ücreti70.018,78 % 2,99285069Hisse Senedi Komisyonu2.438,62 % 0,10423526Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.083,6 % 0,0463169Vadeli Ters Repo Komisyonu44,11 % 0,00188542Borsa Para Piyasası Komisyonu1.266,88 % 0,05415094Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,04512436Türev Araçlar Komisyonu12.055,97 % 0,51531486Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.686,53 % 0,32854952TOPLAM GİDERLER113.991,67 % 4,87240777DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.339.534,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808181BIST