***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 13:52
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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07/10/2019
Açıklama
2019 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.354 % 0,036544
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
234,25 % 0,00134725
Bağımsız Denetim Ücreti
16.811,24 % 0,09668712
Alınan Kredi Faizleri
19.717,82 % 0,11340385
Saklama Ücretleri
17.313,16 % 0,09957383
Fon Yönetim Ücreti
260.835,34 % 1,50015217
Hisse Senedi Komisyonu
1.153.413,31 % 6,63366966
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.375,2 % 0,04241727
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41.929,71 % 0,24115193
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.844,42 % 0,03361323
Türev Araçlar Komisyonu
2.313.262,37 % 13,3043535
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
141.405,65 % 0,81327167
TOPLAM GİDERLER
3.984.496,47 % 22,91618548
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.387.258,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808183
BIST
16:44112.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.543,86
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:445,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:446,6686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0182
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:44301,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,08
|32.968.968
|% 17,41
|
|BRYAT
|66,90
|10.596.015
|% 16,65
|
|DERAS
|4,05
|82.385.933
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.780
|% 14,74
|
|HUBVC
|17,01
|85.207.209
|% 14,16
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|ASELS
|22,16
|412.872.780
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,21
|270.308.691
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|295.247.582
|% 4,61
|
|THYAO
|13,68
|1.696.839.216
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,42
|133.792.775
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|213.413.943
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|138.345.347
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8165
|7,8557
|% -0,29
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5880
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,42
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|
Seans Raporu
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