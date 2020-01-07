***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019Açıklama2019 4. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.354 % 0,036544Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri234,25 % 0,00134725Bağımsız Denetim Ücreti16.811,24 % 0,09668712Alınan Kredi Faizleri19.717,82 % 0,11340385Saklama Ücretleri17.313,16 % 0,09957383Fon Yönetim Ücreti260.835,34 % 1,50015217Hisse Senedi Komisyonu1.153.413,31 % 6,63366966Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.375,2 % 0,04241727Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu41.929,71 % 0,24115193Vergiler ve Diğer Harcamalar5.844,42 % 0,03361323Türev Araçlar Komisyonu2.313.262,37 % 13,3043535Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler141.405,65 % 0,81327167TOPLAM GİDERLER3.984.496,47 % 22,91618548DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.387.258,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808183BIST