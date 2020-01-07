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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2020 13:52
GÜNCEL HABERLER



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Açıklama

2019 4. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi 

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.354 % 0,036544
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
234,25 % 0,00134725
Bağımsız Denetim Ücreti
16.811,24 % 0,09668712
Alınan Kredi Faizleri
19.717,82 % 0,11340385
Saklama Ücretleri
17.313,16 % 0,09957383
Fon Yönetim Ücreti
260.835,34 % 1,50015217
Hisse Senedi Komisyonu
1.153.413,31 % 6,63366966
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.375,2 % 0,04241727
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41.929,71 % 0,24115193
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.844,42 % 0,03361323
Türev Araçlar Komisyonu
2.313.262,37 % 13,3043535
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
141.405,65 % 0,81327167
TOPLAM GİDERLER
3.984.496,47 % 22,91618548
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.387.258,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808183


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BRYAT 66,90 10.596.015 % 16,65  
DERAS 4,05 82.385.933 % 16,05  
DAGHL 2,88 15.604.780 % 14,74  
HUBVC 17,01 85.207.209 % 14,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8165 7,8557 % -0,29  
Frank 6,1298 6,1667 % -0,17  
Riyal 1,5880 1,5960 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.568 2,42  
Altın Gr. 301 301 0,44  
Cumhuriyet 1.996 2.026 -12,00  
Tam 1.988 2.037 -12,12  
Yarım 961 985 -5,86  
Çeyrek 482 493 -2,93  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,04  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,01  
B. Petrol 68,38 68,38 -0,53  
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