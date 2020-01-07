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***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2020 13:52
GÜNCEL HABERLER



***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Açıklama

2019 4 . Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.354 % 0,76052069
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
234,25 % 0,02803777
Bağımsız Denetim Ücreti
5.021,92 % 0,60108185
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.350,82 % 0,52075679
Fon Yönetim Ücreti
25.003,15 % 2,99266806
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.056,8 % 0,12649013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
44,11 % 0,0052796
Borsa Para Piyasası Komisyonu
958,44 % 0,11471726
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,12635847
Türev Araçlar Komisyonu
2.736,12 % 0,32749069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.237,69 % 0,38752443
TOPLAM GİDERLER
50.053 % 5,99092572
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
835.480,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808182


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 7,09 33.144.496 % 17,58  
BRYAT 66,90 10.602.705 % 16,65  
DERAS 4,06 82.403.998 % 16,33  
DAGHL 2,88 15.604.792 % 14,74  
HUBVC 16,99 85.319.847 % 14,03  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8155 7,8547 % -0,31  
Frank 6,1306 6,1675 % -0,16  
Riyal 1,5879 1,5959 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.568 1.568 2,01  
Altın Gr. 301 301 0,51  
Cumhuriyet 1.996 2.026 -12,00  
Tam 1.988 2.038 -11,37  
Yarım 961 986 -5,50  
Çeyrek 482 493 -2,75  
Gümüş.Ons 18,16 18,20 0,04  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,01  
B. Petrol 68,38 68,38 -0,53  
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