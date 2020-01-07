***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/10/2019Açıklama2019 4 . Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.354 % 0,76052069Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri234,25 % 0,02803777Bağımsız Denetim Ücreti5.021,92 % 0,60108185Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.350,82 % 0,52075679Fon Yönetim Ücreti25.003,15 % 2,99266806Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.056,8 % 0,12649013Vadeli Ters Repo Komisyonu44,11 % 0,0052796Borsa Para Piyasası Komisyonu958,44 % 0,11471726Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.055,7 % 0,12635847Türev Araçlar Komisyonu2.736,12 % 0,32749069Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.237,69 % 0,38752443TOPLAM GİDERLER50.053 % 5,99092572DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ835.480,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808182BIST