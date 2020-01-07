***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
07.01.2020 13:53
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 4,87
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,62
Varsa İade Tutarı (TL)
29268,66
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
2425,16
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
26843,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
53612,92
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 47,03
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,42
- Kurucu (%)
% 0
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 76,57
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 23,43
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 14,82
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,48
d) Diğer Giderler (%)
% 18,28
Açıklamalar
2019 4. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Giderin Dağılımı Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808192
BIST
16:45112.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.544,41
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:455,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0033
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:456,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:45301,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,48
|Açılış
|: 301,17
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,09
|33.144.496
|% 17,58
|
|BRYAT
|66,90
|10.602.705
|% 16,65
|
|DERAS
|4,06
|82.403.998
|% 16,33
|
|DAGHL
|2,88
|15.604.792
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,99
|85.319.847
|% 14,03
|
|IZMDC
|7,75
|2.258.377
|% -16,93
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,66
|1.700.676.090
|% 0,96
|
|ASELS
|22,16
|413.195.034
|% 0,36
|
|ALBRK
|1,59
|296.564.977
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,20
|270.733.456
|% 0,33
|
|KRDMD
|2,64
|213.575.071
|% 1,93
|
|ALBRK
|1,59
|296.564.977
|% 4,61
|
|THYAO
|13,66
|1.700.676.090
|% 0,96
|
|EKGYO
|1,42
|133.832.529
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|213.575.071
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|138.417.058
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8155
|7,8547
|% -0,31
|
|Frank
|6,1306
|6,1675
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,01
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,37
|
|Yarım
|961
|986
|-5,50
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|
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