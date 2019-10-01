***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2018Bildirim İçeriğiAçıklamalarMPP kodlu Meksa Portföy Prime Serbest Fon'un İzahnamesinin 6.6. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri maddesinde değişiklik yapılmıştır. Katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi amacıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Kurucu olarak Şirketimiz tarafından 25 Eylül 2019 tarihi itibariyle "Meksa Portföy Prime Serbest Fon Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Güncel fon izahnamesini ektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789488BIST