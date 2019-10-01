***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.10.2019 18:53
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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19.06.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MPP kodlu Meksa Portföy Prime Serbest Fon'un İzahnamesinin 6.6. Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar ve Alım Satım Yerleri maddesinde değişiklik yapılmıştır. Katılma paylarının alım satımına aracılık edilmesi amacıyla Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Kurucu olarak Şirketimiz tarafından 25 Eylül 2019 tarihi itibariyle "Meksa Portföy Prime Serbest Fon Katılma Paylarının Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi" imzalanmıştır. Güncel fon izahnamesini ektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789488
BIST
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11:095,7436
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En Düşük
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