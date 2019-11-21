***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve Yöneticisi olduğpumuz MPP kodlu Meksa Portföy Prime Serbest Fon ‘un izahnamesinin 9.7 numaralı maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/11/2019 tarih ve KYD-14454 sayılı izinleri doğrultusunda değişmiştir. Değişiklik ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı İzahname Tadil Metnini ekte Kamuoyunun bilgilerine sunarız.SaygılarımızlaMeksa Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799897BIST