***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.10.2019 18:54
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2018
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncellenen Fon İzahnamesi ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789489
BIST
11:09104.224
En Yüksek
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104.370
En Düşük
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11:095,7436
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 5,7350
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|Önceki Kapanış
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5,7514
En Düşük
5,7122
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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274,29
En Düşük
271,26