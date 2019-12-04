***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/11/2019Bildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarMPP Fon Nakit Kredi KullanımıAlınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgiİstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1.075.000 TL % 13 04/12/2019 05/12/2019 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MPP kodlu Fon olarak hisse senedi rehinli nakit kredi kullanılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801744BIST