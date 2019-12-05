***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
05.12.2019 13:38
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/12/2019
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
MPP Fon Nakit Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2.060.000 TL % 13 05/12/2019 06/12/2019 Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1) 21. Madde 1. Fıkrası ve Fon izahnamesi doğrultusunda Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 'den MPP kodlu Fon olarak hisse senedi rehinli nakit kredi kullanılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801979
BIST
17:59108.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.142,19
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
109.032
En Düşük
108.151
17:595,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0051
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
17:596,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
17:59273,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,41
|Açılış
|: 273,09
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,78
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|47,22
|20.398.828
|% 19,97
|
|SMART
|11,96
|117.841.859
|% 19,96
|
|FONET
|8,00
|86.569.855
|% 19,94
|
|KFEIN
|13,67
|245.329.648
|% 19,91
|
|DERAS
|4,77
|40.559.577
|% 19,85
|
|RALYH
|7,00
|18.395
|% -11,39
|
|NIBAS
|5,45
|444.810
|% -9,47
|
|EKIZ
|0,64
|113.774
|% -8,57
|
|AYCES
|7,49
|2.157.623
|% -8,10
|
|MEMSA
|0,26
|433.938
|% -7,14
|
|ASELS
|19,71
|1.026.137.013
|% 4,07
|
|THYAO
|13,79
|978.680.881
|% 0,22
|
|GARAN
|10,34
|359.072.780
|% 1,37
|
|AKBNK
|7,77
|339.085.087
|% 0,78
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,48
|286.482.100
|% -0,67
|
|CEMAS
|1,33
|207.339.104
|% 9,02
|
|PETKM
|3,63
|331.332.169
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,46
|37.670.265
|% 12,20
|
|KRDMD
|2,42
|204.735.382
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5429
|7,5808
|% 0,40
|
|Frank
|5,7942
|5,8291
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5296
|1,5372
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|3,02
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|-3,40
|
|Yarım
|869
|891
|-1,64
|
|Çeyrek
|436
|446
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,42
|