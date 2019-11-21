***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2019 10:01
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799886
BIST
14:05106.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 106,29
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
14:055,6898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0075
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
14:056,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
14:05268,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 268,75
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|28.921.137
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.126.882
|% 14,96
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ULUUN
|3,53
|23.226.183
|% 10,31
|
|PAGYO
|5,62
|12.966.072
|% 10,20
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|TRGYO
|2,27
|18.332.363
|% -2,99
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|ASELS
|19,41
|199.440.068
|% 0,05
|
|PETKM
|3,76
|186.498.487
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|126.867.839
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,35
|173.232.040
|% -0,42
|
|ECILC
|3,56
|216.861.813
|% 13,02
|
|THYAO
|13,85
|834.001.582
|% -0,72
|
|SISE
|4,74
|235.129.588
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3413
|7,3781
|% 0,03
|
|Frank
|5,7218
|5,7563
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5128
|1,5204
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|-3,93
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.821
|-6,66
|
|Yarım
|858
|881
|-3,22
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,61
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-0,18
|