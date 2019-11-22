***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.11.2019 11:43
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800058
BIST
16:51106.288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -517,32
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:515,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0194
|Açılış
|: 5,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7191
En Düşük
5,6924
16:516,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:51270,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,63
|Açılış
|: 270,15
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,27
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|41.703.510
|% 19,89
|
|AKENR
|0,93
|70.624.815
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,53
|29.893.996
|% 11,04
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|MGROS
|22,80
|207.663.296
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.250.251
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.655.997
|% -4,89
|
|VAKBN
|5,05
|153.547.062
|% -0,39
|
|HALKB
|5,79
|132.079.755
|% 0,17
|
|PGSUS
|76,60
|125.838.802
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,46
|108.268.577
|% -1,35
|
|CEMAS
|1,20
|54.143.793
|% 1,69
|
|TKNSA
|2,93
|103.725.536
|% 3,17
|
|KLGYO
|2,99
|97.078.992
|% -11,80
|
|ODAS
|1,59
|38.657.716
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3285
|7,3652
|% -0,07
|
|Frank
|5,7232
|5,7577
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5194
|1,5270
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|4,76
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,36
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.783
|1.828
|4,87
|
|Yarım
|862
|884
|2,35
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,18
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,77
|63,77
|-0,20
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