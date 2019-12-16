***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2019 11:17
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803588
BIST
13:02110.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 101,07
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
13:025,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0331
|Açılış
|: 5,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
13:026,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
13:02277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,69
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|227.102.647
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,51
|88.001.832
|% 15,67
|
|BOLUC
|4,54
|39.487.797
|% 15,23
|
|UNYEC
|4,58
|6.128.041
|% 13,09
|
|ADANA
|8,41
|9.700.225
|% 12,58
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,86
|2.162.089
|% -5,30
|
|THYAO
|13,83
|448.461.492
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,51
|267.183.799
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|227.102.647
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|215.651.378
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|168.234.269
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|267.183.799
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|227.102.647
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|168.234.269
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,86
|145.427.074
|% 11,28
|
|ISFIN
|3,23
|163.212.420
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7712
|7,8102
|% 0,49
|
|Frank
|5,9204
|5,9561
|% 0,63
|
|Riyal
|1,5539
|1,5617
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,24
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.866
|19,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,39
|
|Yarım
|885
|907
|6,96
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|0,06
|