***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama2019/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.(Şirketimizin Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,026Kamu Borçlanma Senetleri% 0,0125Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,0125BPP (günlük)% 0Ters Repo (O/N)% 0,0015Ters Repo (vadeli)% 0,0015VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,015Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2019 2019 2019 2019 2019Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)37.926 13.178 51.104 9.070 60.174Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)15.112 14.705 29.817 23.021 52.838Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)1.072 369 1.441 604 2.045Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)54.110 28.252 82.362 32.695 115.057Ortalama Net Aktif Değer (TL)44.559.811 43.531.762 44.062.368 47.550.072 45.212.368Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,1214 % 0,0649 % 0,1869 % 0,06875 % 0,2545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791923BIST