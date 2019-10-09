***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
09.10.2019 18:11
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )
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Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
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Açıklama
2019/3. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Şirketimizin Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hisse senedi işlemleri için geçerli komisyon oranı %0,025'dır. Aşağıda tabloda yeterli sütun bulunmadığından oran tabloda gösterilememiştir.)
Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,025 % 0,025 % 0,025 % 0,026
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
BPP (günlük)
% 0
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
Yıl
2019 2019 2019 2019 2019
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
37.926 13.178 51.104 9.070 60.174
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
15.112 14.705 29.817 23.021 52.838
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.072 369 1.441 604 2.045
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
54.110 28.252 82.362 32.695 115.057
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
44.559.811 43.531.762 44.062.368 47.550.072 45.212.368
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1214 % 0,0649 % 0,1869 % 0,06875 % 0,2545
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791923
BIST