***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
22.10.2019 18:13
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-30.09.2019 dönemi faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794269
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0531
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0638
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05277,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,52
|Açılış
|: 277,09
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64