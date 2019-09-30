***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.889.769,83 19.356.820,81 36,22TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKADNAC 0,85 1,15 0 0TRKCM 0,59 1,71 0 0UNYEC 0,61 1,79 0 0TOPLAM 2,05 4,65 0 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMERKO 3.992.714 3.353.879,76 17,33 6,28TATGD 70.000 361.200 1,87 0,67VANGD 700.000 1.253.000 6,47 2,35TOPLAM 4.762.714 4.968.079,76 25,67 9,3Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 0,95 0 0SODA 0,63 3,72 0 0AVTUR 888.982 1.262.354,44 6,52 2,36TOPLAM 888.982,9 1.262.359,11 6,52 2,36Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 4,17 0 0KRDMD 0,44 0,98 0 0TOPLAM 1,05 5,15 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 4,05 0 0SISE 0,75 3,46 0 0TOASO 0,33 6,5 0 0TOPLAM 2,39 14,01 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 0,46 0 0NATEN 100.000 660.000 3,41 1,23TOPLAM 100.000,78 660.000,46 3,41 1,23İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 4,05 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,18 0 0TOPLAM 0,81 4,23 0 0Lokanta ve OtellerTOPLAMULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,65 0 0DepolamaTOPLAMMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 5,95 0 0QNBFB 1,16 24,57 0 0ISCTR 0,85 5,4 0 0SKBNK 0,02 0,02 0 0TSKB 0,34 0,32 0 0YKBNK 0,43 1,03 0 0ALBRK 2.200.000 2.992.000 15,46 5,6HALKB 150.000 993.000 5,13 1,85VAKBN 0,3 1,6 0 0TOPLAM 2.350.003,82 3.985.038,89 20,59 7,45Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 4,52 0 0TOPLAM 0,86 4,53 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 1,43 0 0VAKFN 0,54 0,75 0 0TOPLAM 1,19 2,18 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 150.000,81 714.003,86 3,69 1,34DOHOL 0,54 0,81 0 0KCHOL 0,48 9,19 0 0SAHOL 0,5 4,81 0 0METRO 2.516.102 5.032.204 26 9,42ENKAI 0,49 2,76 0 0BERA 400.000 872.000 4,5 1,63TOPLAM 3.066.104,82 6.618.225,43 34,19 12,39Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 0,35 0,34 0 0OZGYO 0,56 0,66 0 0VKGYO 0,2 0,38 0 0TRGYO 300.000 558.000 2,88 1,04TOPLAM 300.001,11 558.001,38 2,88 1,04Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 400.000 1.247.999,98 6,45 2,34SMART 21.954 57.080,4 0,29 0,11TOPLAM 421.954 1.305.080,38 6,74 2,45SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 0,9 901.649,25 100 1,69TOPLAM 1.000.000 901.649,25 100 1,69Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 30/09/2019 TRT020823T11 16,26 17.523.373,29 1,78 27/09/2019 17,63 719050101708213601 9.852.015 1,77 17.523.373,29 52,82 32,8REPO 30/09/2019 TRT020823T11 16,26 2.503.339,04 1,78 27/09/2019 17,63 719050101708213602 1.407.435 1,77 2.503.339,04 7,55 4,69REPO 30/09/2019 TRT020823T11 16,26 11.014.691,78 1,78 27/09/2019 17,63 719050101708213686 6.192.700 1,77 11.014.691,78 33,2 20,61REPO 30/09/2019 TRT070727T13 16,26 2.002.671,23 1,22 27/09/2019 17,63 719050101708213685 1.633.370 1,22 2.002.671,23 6,04 3,75REPO 30/09/2019 TRT210421T14 16,26 129.132,53 1,15 27/09/2019 13,3 719050101708214939 112.035 1,15 129.132,53 0,39 0,24TOPLAM 33.173.207,87 19.197.555 33.173.207,87 100 62,09GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 46.062.977,7 53.431.677,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ53.431.678,47 % 0 % 102,37B. HAZIR DEĞERLER2.649,26 % 100 % 0,01a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.649,26 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.532,61 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,11 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar2.532,5 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)77.209,61 % 0 % 0,15D. BORÇLAR (-)-1.317.887,44 % 100 -% 2,53a) Takasa Borçlar-1.246.854,44 % 94,61 -% 2,39b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-71.033 % 5,39 -% 0,14NET VARLIK DEĞERİ52.196.182,51 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,49İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama27.09.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789242BIST