***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.549.389,83 18.697.166,71 35,76TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 136.404,52 0,26İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 4.025.214 3.433.600,48 6,57Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.191.102,9 1.667.547,4 3,19Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,02 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 14,8 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 100.000,78 673.000,48 1,29İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,05 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,19 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 4,24 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,65 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.475.003,82 4.517.782,53 8,64Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 4,54 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 2,14 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.016.104,82 6.390.742,33 12,22Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 300.001,11 555.001,34 1,06Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 421.954 1.323.056,24 2,53SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 0,9 907.507,63 100 1,74Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 907.507,63 100 1,74B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 07/10/2019 TRT050220T17 16,54 0 9.512.454,11 0,96 04/10/2019 17,28 719327178638391250 9.875.280 0,96 9.512.454,11 29,11 18,19REPO 07/10/2019 TRT050220T17 16,54 0 10.513.765,07 0,96 04/10/2019 17,28 719327178638391252 10.914.780 0,96 10.513.765,07 32,17 20,11REPO 07/10/2019 TRT050220T17 16,54 0 9.512.454,11 0,96 04/10/2019 17,28 719327178638391253 9.875.280 0,96 9.512.454,11 29,11 18,19REPO 07/10/2019 TRT280628T18 16,54 0 2.503.277,4 1,11 04/10/2019 17,28 719327178638391254 2.245.680 1,11 2.503.277,4 7,66 4,79BPP 07/10/2019 BPP 15 0 637.785,34 637 04/10/2019 16,17 0 637,78 637.785,34 1,95 1,22GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 32.679.736,03 32.911.020 32.679.736,03 100 62,5ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.229.125,86 52.284.410,37 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ52.284.410,93 % 0 % 100,71B. HAZIR DEĞERLER1.745,16 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.745,16 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.013,33 % 100 % 0a) Takastan Alacaklar0,12 % 0,01 % 0b) Diğer Alacaklar2.013,21 % 99,99 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)71.410,19 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-446.318,31 % 100 -% 0,85a) Takasa Borçlar-387.381,78 % 86,79 % 0,74b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-58.936,53 % 13,21 -% 0,11NET VARLIK DEĞERİ51.913.261,3 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,47İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.10.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790853BIST