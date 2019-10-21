***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 12.914.389,83 23.874.667,97 44,34TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 115.004,92 0,21İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 4.025.214 3.268.041,92 6,07Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.191.102,9 1.596.081,32 2,96Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 4,96 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 14,73 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 100.000,78 666.000,46 1,24İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,35 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,18 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 4,53 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,62 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.500.003,82 4.297.534,55 7,98Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 4,52 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 2,12 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.966.104,82 11.176.004,3 20,76Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 400.001,11 660.001,27 1,23Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 711.954 2.095.967,75 3,89SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 0,91 919.338,84 100 1,71Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 919.338,84 100 1,71B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 21/10/2019 TRT050624T35 16 0 13.017.042,47 1,03 18/10/2019 17,28 719881332498872444 12.551.995 1,03 13.017.042,47 44,82 24,18REPO 21/10/2019 TRT060825T15 16 0 4.005.243,84 1 18/10/2019 17,28 719881332498872250 3.977.640 1 4.005.243,84 13,79 7,44REPO 21/10/2019 TRT120128T11 16 0 7.009.176,71 1,17 18/10/2019 17,28 719881332498872411 5.958.110 1,17 7.009.176,71 24,13 13,02REPO 21/10/2019 TRT120820T12 16 0 4.505.899,32 1,06 18/10/2019 17,28 719881332498872248 4.234.275 1,06 4.505.899,32 15,51 8,37BPP 21/10/2019 BPP 15,2 0 505.630,9 505 18/10/2019 16,4 0 505,63 505.630,9 1,75 0,94GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 29.042.993,24 26.722.020 29.042.993,24 100 53,95ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 42.957.383,07 []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ53.837.000,59 % 0 % 102,71B. HAZIR DEĞERLER2.221,26 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.221,26 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)589.013,33 % 100 % 1,13a) Takastan Alacaklar585.000,12 % 99,32 % 1,12b) Diğer Alacaklar4.013,21 % 0,68 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)71.410,19 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-2.085.420,89 % 100 -% 3,98a) Takasa Borçlar-2.023.904,7 % 97,05 -% 3,86b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-61.516,19 % 2,95 -% 0,12NET VARLIK DEĞERİ52.414.224,48 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,5İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.10.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794054BIST