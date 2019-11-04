***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.481.890,83 18.663.923,41 38,83TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 128.205,18 0,27İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 3.992.714 3.274.025,48 6,81Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.191.102,9 1.846.212,47 3,84Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 4,91 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 14,9 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,48 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,59 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,19 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 4,78 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,62 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.500.003,82 4.090.032,99 8,51Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 4,72 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 2,54 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.791.104,82 6.711.877,3 13,97Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 300.001,11 516.001,29 1,07Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 686.955 2.097.535,75 4,36SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 33,62 0,85 854.886,81 100 1,78Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 854.886,81 100 1,78B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 04/11/2019 TRT240227T17 14,66 0 20.024.164,38 0,91 01/11/2019 15,82 720435761237129104 21.916.670 0,87 01/11/2019 15,8 720435761237128444 9.172.970 0,87 8.009.652,6 28,07 16,67BPP 04/11/2019 BPP 13,45 0 503.556,06 503 01/11/2019 14,38 0 503,55 503.556,06 1,76 1,05GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 28.537.373,04 31.089.640 28.537.373,04 100 59,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 41.019.263,87 48.056.183,26 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ48.056.183,82 % 0 % 92,02B. HAZIR DEĞERLER1.878,55 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.878,55 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)4.177.425,56 % 100 % 8a) Takastan Alacaklar4.176.019,83 % 99,97 % 8b) Diğer Alacaklar1.405,73 % 0,03 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)65.610,77 % 0 % 0,13D. BORÇLAR (-)-80.132,87 % 100 -% 0,15a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-80.132,87 % 100 -% 0,15NET VARLIK DEĞERİ52.220.965,83 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,49İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama01.11.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796328BIST