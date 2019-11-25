***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 16.658.535,24 30,71TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 132.805,47 0,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 3.992.714 3.833.005,44 7,07Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 271.166,9 420.311,94 0,77Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,69 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 16,12 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,74 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,29 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,21 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 4,5 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,65 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.350.003,82 3.794.540,29 7Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,26 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1.997.930,19 4.455.384,6 8,21Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 1.000.002,82 1.590.022,14 2,93Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 1.000.001,11 2.340.001,63 4,31Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 21.955 92.430,77 0,17SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 34,05 0,86 865.256,67 100 1,6Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 865.256,67 100 1,6B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 25/11/2019 TRT070727T13 13,89 0 2.002.145,21 1,27 22/11/2019 13,93 721266992027767151 1.572.090 1,27 2.002.145,21 5,45 3,69REPO 25/11/2019 TRT110827T16 13,89 0 14.015.016,44 0,92 22/11/2019 13,93 721266992027767005 15.177.955 0,92 14.015.016,44 38,17 25,84REPO 25/11/2019 TRT110827T16 13,89 0 2.002.145,21 0,92 22/11/2019 13,93 721266992027767006 2.168.330 0,92 2.002.145,21 5,45 3,69REPO 25/11/2019 TRT110827T16 13,89 0 18.019.306,85 0,92 22/11/2019 13,93 721266992027767150 19.514.560 0,92 18.019.306,85 49,08 33,22BPP 25/11/2019 BPP 12,5 0 675.693,49 675 22/11/2019 13,3 0 675,69 675.693,49 1,85 1,25GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 36.714.307,2 38.432.935 36.714.307,2 100 67,69ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.368.089,03 54.238.099,11 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ54.238.099,63 % 0 % 99,45B. HAZIR DEĞERLER2.119,78 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.119,78 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)746.460,27 % 100 % 1,37a) Takastan Alacaklar743.054,56 % 99,54 % 1,36b) Diğer Alacaklar3.405,71 % 0,46 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)65.610,77 % 0 % 0,12D. BORÇLAR (-)-514.472,98 % 100 -% 0,94a) Takasa Borçlar-449.890,07 % 87,45 -% 0,82b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-64.582,91 % 12,55 -% 0,12NET VARLIK DEĞERİ54.537.817,47 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.11.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800294BIST