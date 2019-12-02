***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 13.406.281,83 21.818.138,67 37,08TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKADNAC 0,85 1,59 0 0IPEKE 20.000 130.200 0,6 0,22TRKCM 0,59 1,93 0 0UNYEC 0,61 2,24 0 0TOPLAM 20.002,05 130.205,76 0,6 0,22İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMERKO 3.992.714 3.952.786,86 18,12 6,72TOPLAM 3.992.714 3.952.786,86 18,12 6,72Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 0,96 0 0SODA 0,63 3,68 0 0TOPLAM 0,9 4,64 0 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 4,89 0 0KRDMD 0,44 1,05 0 0TOPLAM 1,05 5,94 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 4,73 0 0SISE 0,75 3,74 0 0TOASO 0,33 8,01 0 0TOPLAM 2,39 16,48 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78